Volley: da Andora al Giappone per Oscar Maghella. Il tecnico della Nazionale Under 16 è volato a Sendai

C'è un andorese, il professor Oscar Maghella, fra i tecnici della Nazionale Under 16 di Pallavolo Femminile partita ieri per il Giappone per uno stage nella città di Sendai che durerà fino al 6 settembre. Oscar Maghella è Assistent Coach della Nazionale che, a fine luglio, ha conquistato gli Europei under 16. Lo stage nipponico sarà un’esperienza importante per la ragazze e un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni da Maghella nell’ambito sportivo a livello nazionale.

Il professor Oscar Maghella, amato e stimato docente di educazione fisica alla Scuola Secondaria di primo grado "Benedetto Croce" di Andora e Collaboratore vicario del dirigente scolastico, è andato da poco in pensione. Può ora dedicarsi a tempo pieno all’attività di tecnico sportivo che in questi anni ha portato avanti sempre ad altissimi livelli, con molta discrezione, ma collezionando molti successi.

“La trasferta nasce da una collaborazione tra la città di Sendai e la FIPAV in occasione dell’Olimpiade 2020 di Tokio a cui la nostra federazione si è qualificata con la squadra Maschile e Femminile ed inoltre parteciperà sempre a Tokio nel 2020 ai paraolimpici anche con il Sitting volley – spiega Oscar Maghella, – La Nazionale Under 16, disputerà 4 gare amichevoli con le rappresentative locali. Siamo stati accolti con grande calore e certamente questa esperienza sarà un momento di crescita importante per la ragazze e anche per noi tecnici”.