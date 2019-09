Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: tre turni a Mazzino, tra i ponentini fermi Grandoni, Sancinito, Doffo e Castagna

COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 31/ 8/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

BALBIANO ALESSANDRO (FINALE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

GARE DEL 1/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

MAISANO GIUSEPPE (CAIRESE)

RUVO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

MAZZINO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)

Dopo un contrasto falloso, a gioco fermo e da terra, sferrava un calcio ad un avversario, colpendolo con i tacchetti, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DOFFO LUCA (CAIRESE)

RUDI MARIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CASTAGNA AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)

BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)

DI PIETRO GIOVANNI (ALBENGA 1928)

DI SALVATORE LEONARDO (ALBENGA 1928)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)

ACCARDO ANDREA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

CROVETTO LORENZO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

CANNONE MARCO VITTORIO (BUSALLA CALCIO)

NELLI ENRICO (BUSALLA CALCIO)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

PRATO FABIO (CAIRESE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FAZIO GIACOMO (IMPERIA)

MAGALOTTI MIRKO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

NEGRO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

BARACCO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)

DANIO ALESSANDRO (PIETRA LIGURE 1956)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

SCARRONE TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

CALVIO ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ZAMBUTO SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

LESSONA ERIK (RIVASAMBA H.C.A.)

PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

CAPO CARLO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)