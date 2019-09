Calcio, Legino. La stellina di Nicolò Tobia continua a brillare, con il Ceriale è arrivato il primo gol stagionale

Anzi, l'attaccante del Legino sembra aver coagulato al meglio le caratteristiche di nonno Gianni e di papà Fabio, soprattutto per quanto concerna la cultura del lavoro. Nonostante la giovane età (la data di nascita segna come anni 2003), il talento verdeblu si è ritagliato con grande celerità uno spazio importante nello scacchiere del team savonese, arrivando alla prima rete in campionato contro il Varazze, nello scorso campionato, e alla prima marcatura in Coppa Italia nel week end appena trascorso (4-5 con il Ceriale).