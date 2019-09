Calcio, Loanesi: non solo nuovi arrivi, confermati anche Kevin Piave e Davide Pisano

Non solo nuovi arrivi, ma anche conferme di esperienza per la Loanesi, impegnata a ricostruire un organico che possa puntare alla salvezza nel prossimo campionato di Promozione.

Con il cambio al vertice societario sono state confermate le prime operazioni in entrata, ma ieri sera al "Merlo", nel corso del match contro la Loanesi, si sono visti in campo volti già ben conosciuti, come quelli del difensore Kevin Piave e del centrocampista Davide Pisano.

Due tasselli importanti all'interno del rettangolo verde ma anche all'esterno, pronti a fare da chioccia ai propri compagni di squadra più giovani.