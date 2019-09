Calcio, Savona. Beppe Corbellini e Gaia Cifone sono il nuovo team manager e il nuovo responsabile della comunicazione

Cambio all'interno dell'organigramma del Savona Calcio. Beppe Corbellini e Gaia Cifone occuperanno rispettivamente il ruolo di team manager e responsabile della comunicazione, gestiti precedentemente da Massimo Piperissa.

I comunicati del club:

Il Presidente Roberto Patrassi e il Savona Calcio comunicano che il ruolo di Team Manager della prima squadra è affidato a Giuseppe Corbellini.

Ringraziamo Massimo Piperissa per il lavoro da lui svolto come Team Manager sin dalla passata stagione.

Il Savona Fbc comunica che si è concluso il rapporto tra la società e il responsabile della comunicazione Massimo Piperissa.

Il Savona Fbc comunica di aver affidato l’incarico di addetto stampa della squadra a Gaia Cifone.

Ringraziamo Massimo per il lavoro svolto in questi tre anni in biancoblù e gli auguriamo il meglio per il futuro.