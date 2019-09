Giudice Sportivo, Coppa Italia Promozione: Baglio non tesserato, sconfitta a tavolino e multa per la Loanesi

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 31/ 8/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

BERNARDINI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VENTUROTTI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

GARE DEL 1/ 9/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/ 9/2019

LOANESI SAN FRANCESCO - BRAGNO

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; "

Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore BAGLIO Samuel Gaetano della Società LOANESI SAN FRANCESCO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; "

Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore BAGLIO Samuel Gaetano risulta essere stato tesserato in data 13/02/2018 per una Società appartenente alla Federazione Svizzera; "

Atteso che risulta, altresì, chela Società LOANESI SAN FRANCESCO abbia richiesto il previsto transfer che, alla data di svolgimento della gara in questione, non era ancora pervenuto e che, pertanto, il predetto calciatore non aveva titolo a prendere parte alla stessa; "

Visto l'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte;

" Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

" Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-1 a favore del BRAGNO;

DISPONE di infliggere le seguenti sanzioni:

" Perdita della gara alla società LOANESI SAN FRANCESCO, con il punteggio di 0-3;

" Squalifica per 2 giornate al calciatore BAGLIO Samuel Gaetano, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

" Inibizione fino al 26 settembre 2019 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società LOANESI SAN FRANCESCO, Signor GRAZIANO Aldo; "

Ammenda di Euro 200 alla società LOANESI SAN FRANCESCO, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.





A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00 LOANESI SAN FRANCESCO V.D.G.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 9/2019

GRAZIANO ALDO (LOANESI S.FRANCESCO) V.D.G.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 9/2019

BALDACCINI DAVIDE (VELOCE 1910) allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

GERUNDO MARIO (VELOCE 1910) allontanato.

AMMONIZIONE

PALERMO DAVIDE (CELLE LIGURE)

COLAVITO NICOLA (DIANESE E GOLFO 1923)

DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)





A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

METANI FLORIAN (LOANESI S.FRANCESCO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BARONI FABIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

A fine gara, teneva, per due volte, un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del ddg, cercando, dapprima, di impedire il proprio riconoscimento e, successivamente, presentandosi al ddg per l'identificazione.

BAGLIO SAMUEL GAETANO (LOANESI S.FRANCESCO) V.D.G.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

CARDINI ANDREA (VALLESCRIVIA 2018)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

TIOLA FEDERICO (VELOCE 1910)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

CALIZZANO RICCARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MEAZZI LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ZANINI MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

ROSSI CARLO MARIA (CADIMARE CALCIO)

LENTINI FABIO (CAMPOROSSO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

PIOMBO ANDREA (CELLE LIGURE)

VANOLI LUCA (CELLE LIGURE)

DADDI PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

LAERA FABIO (DIANESE E GOLFO 1923)

TAHIRI UESLI (DIANESE E GOLFO 1923)

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CARDONE ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GATTO PIERLUIGI (GOLIARDICAPOLIS 1993)

PEREYRA JOSE FRANCISCO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SIGHIERI DAVIDE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

MARASCO GENNARO (LEVANTO CALCIO)

MINETTI NICOLO (LEVANTO CALCIO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

CROSETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

BAGLIO SAMUEL GAETANO (LOANESI S.FRANCESCO)

FERRARA LUIGI (LOANESI S.FRANCESCO)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

VULPES SIMONE (MARASSI 1965)

CANNAVO SAMUELE (PRAESE 1945)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

PAVONE ALESSIO (PRAESE 1945)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

BURDO FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

PERDELLI EDOARDO (SERRA RICCO 1971)

BOCCHIA FEDERICO (VALDIVARA 5 TERRE)

BOLLA ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

COZZI ROBERTO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

OLIVIERI MATTEO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

PERRONE EDOARDO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CALCAGNO STEFANO (VELOCE 1910)

COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

FALSINI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)