Giudice Sportivo, Coppa Liguria di Prima Categoria: tutte le sanzioni settimanali

COPPA LIGURIA 1° CATEGORIA
GARE DEL 31/ 8/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 9/2019
VISALLI GIUSEPPE (AREA CALCIO ANDORA) allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
VALERIOTI RICCARDO (LETIMBRO 1945)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr
DIFFIDA
PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
RIZZO ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
GARASSINO GIANVITO (AREA CALCIO ANDORA)
GUIDI MATTIA (AREA CALCIO ANDORA)
DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)
PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)
TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)
DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
GORLERO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)
ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)
PUGLIESE ALESSANDRO (BARGAGLI SAN SIRO)
BELLOTTI SIMONE (CASARZA LIGURE)
BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)
POLVERINI MATTEO (CASARZA LIGURE)
MOLINARO TOMMASO (CITTA DI COGOLETO)
PERRONE FEDERICO (CITTA DI COGOLETO)
PALAGI STEFANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)
BOREAN PAOLO (RUENTES 2010)
CANESSA GIACOMO (RUENTES 2010)
DEVOTO GIACOMO (RUENTES 2010)
RAGGIO MICHELE (RUENTES 2010)
SCIGLIANO FABIO (SORI)
PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)
SAVALLI LOPEZ GIORGIO (SUPERBA CALCIO 2017)
CONTE MATTEO (TORRIGLIA 1977)
GARBARINO MATTIA (TORRIGLIA 1977)
OBINO LUCA (TORRIGLIA 1977)
VERDUCI SIMONE (TORRIGLIA 1977)
D ASCOLI ANDREA (VOLTRESE VULTUR)
FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR)
GARE DEL 1/ 9/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00
MAROLACQUASANTA Per dati anagrafici errati sulla distinta di gara.
Euro 50,00
TARROS SARZANESE SRL
Per aver riportato sulla distinta di gara i dati anagrafici errati di due calciatori.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)
A fine gara si spintonava reciprocamente con un calciatore avversario.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 19/ 9/2019
GONCALVES DE ALMEI GUSTAVO H. (SAN QUIRICO BURLANDO 1959) allontanato.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
FORNO GIANMARCO (FOLLO SAN MARTINO)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
PICCALUGA DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E
SARTINI DANIELE (FOLLO SAN MARTINO)
A fine gara si spintonava reciprocamente con l'allenatore avversario.
AMMONIZIONE I infr
DIFFIDA
BOZZO ANDREA (ALTARESE)
PERVERSI WILLIAM (ALTARESE)
ROLLERO GIANLUCA (ALTARESE)
SALANI PIETRO (ALTARESE)
SPAHIU REXHEP (ALTARESE)
GUIDO ANDREA (ARCOLA GARIBALDINA)
MORENI ALESSIO (ARCOLA GARIBALDINA)
CABIATI CARLO (BORGHETTO 1968)
GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)
ORLANDO FRANCESCO (BORGHETTO 1968)
PONZO GIORDI (BORGHETTO 1968)
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
SELOGNI ALESSIO (BORGORATTI)
D AMBROSO MARCO (BORZOLI)
MANGINI LORENZO (CAPERANESE 2015)
PICASSO SANDRO RICARDO (CAPERANESE 2015)
CANE MAURO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
GRANDI SIMONE (DONBOSCO V.INTEMELIA)
TABACCHIERA VITO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)
PITTALUGA MASSIMO (FEGINO)
RUBERTO FRANCESCO (FEGINO)
BERTI LORENZO (FOLLO SAN MARTINO)
DELLA PINA FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)
GIUNTONI MARCO (FOLLO SAN MARTINO)
SARTINI DANIELE (FOLLO SAN MARTINO)
RICHERME DAVIDE (MAROLACQUASANTA)
BECUCCI SIMONE (MIGNANEGO)
CAMBIASO SIMONE (MIGNANEGO)
GIULIANA ANDREA (MIGNANEGO)
NOCENTINI MATTEO (MIGNANEGO)
PESTARINO DANIELE (MIGNANEGO)
FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)
DABO MAMADU (PEGAZZANO CALCIO 2015)
SCAPPAZZONI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)
FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)
DELLAGIOVANNA MATTIA (PRATO 2013)
IERARDI FRANCESCO (PRATO 2013)
BUI MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
FRASSINETTI FILIPPO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
HOLGUIN VINCES ERWIN FERNANDO (PROGETTO ATLETICO)
MARCHELLI LUCA (PROGETTO ATLETICO)
OSSUTO LUCA (PROGETTO ATLETICO)
BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)
FIOCCHI ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)
GIANCOLA MANUEL (RICCO LE RONDINI)
CANNIZZARO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)
BIANCHI FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
BIANCHI MATTEO (S. BERNARDINO SOLFERINO)
PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
TRUSCELLO ALESSANDRO (S. BERNARDINO SOLFERINO)
BONANNO PIETRO (SAN CIPRIANO)
MATTIUCCI FRANCESCO (SAN CIPRIANO)
MURATORE NICOLA (SAN CIPRIANO)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
TURRINI NICCOLO (SAN CIPRIANO)
CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
GULLONE MATTEO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
MUCAJ MARIO (S. QUIRICO BURLANDO 1959)
SCARSI PASQUALE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)
CAPUTO DIEGO (SOCCER BORGHETTO)
CERTOMA NICCOLO (SPERANZA 1912 F.C.)
KOMONI ENDRIT (SPERANZA 1912 F.C.)
ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)
AUSILI PABLO (TARROS SARZANESE SRL)
CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)
MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)
MARTIGNONI SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
SBARDELLA SINISCAL TOMMASO M. (TARROS SARZ. SRL)
MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
PROFUMO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)
SACCHI LORENZO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
SEMINARA LEONARDO (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)