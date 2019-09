Calcio, Academy Savona-Legino: tutte le leve hanno iniziato la preparazione

Entra nel vivo la stagione 2019/2020 dell' Academy Savona Legino. Tutte le leve hanno iniziato la preparazione e, in particolare, i Pulcini 2010 guidati da mister Pino Ottonello, coadiuvato da Cosimo De Felippis, sono in ritiro a Calizzano.

Un' esperienza "da grandi" per i vari Pistone, Enzi, Abate, Toscano, Druetti, Cavo, Sina, Huza, D' Aiuto, Fracchia, Consiglio, Castriotta, Babboni, Basile, Orsolini e Rubino, ideale per crescere all' insegna del divertimento e della voglia di imparare, facendo gruppo tra vecchi e nuovi arrivati.

Tre giorni di allenamenti, schemi e partitelle, poi al sabato sfida in famiglia con cena finale per coinvolgere anche i genitori. Con un grazie all' albergo Eden e alla Polisportiva Calizzano per il prezioso supporto nell' utilizzo delle strutture