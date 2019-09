Calcio, Ceriale. E' già Daddi Mania: "Consapevoli del nostro potenziale. Dominici può diventare uno degli attaccanti più forti della Liguria"

Cinque gol in due partite e tante giocate di altissimo profilo tecnico e atletico: le primavere passano ma pochi giocatori riescono a rompere gli equilibri di una partita come Pietro Daddi.

Pietro, il nostro l'auspicio per la società è che la soglia per il premio-gol sia davvero alta.

"Il mio compito è finalizzare il gioco dell'intera squadra - sorride il centravanti - ma no c'è dubbio che mi abbia fatto piacere iniziare subito in modo così positivo. Non lo dico per retorica, ma i miei compagni mi hanno davvero facilitato non poco il compito in queste due partite, mettendomi a più riprese nelle condizioni di poter tirare".