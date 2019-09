Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Possibile lotteria della classifica avulsa tra Imperia, Pietra e Ospedaletti. E le partite non saranno giocate in contemporanea

La non contemporaneità nell'ultima giornata del Girone A di Coppa Italia di Eccellenza renderà piuttosto frenetica la prima domenica di settembre.

Alassio FC e Imperia si affronteranno alle ore 16:00 (come da comunicato) allo stadio Ferrando di Alassio, mentre Ospedaletti e Pietra Ligure incroceranno i tacchetti a partire dalle 20:30.

In caso di successo dell'Imperia ad Alassio e di contemporanea vittoria del Pietra Ligure con la squadra di Caverzan , tutte e tre le squadre si ritroverebbero a quota sei punti, motivo per cui si innescherebbe la roulette russa della classifica avulsa.

L'Imperia, ha chiuso il doppio scontro con Ospedaletti e Pietra Ligure con una differenza reti pari a zero, mentre arancioni e pietresi sono rispettivamente a +1 e -1 in attesa della partita di domenica. Una vittoria di misura del Pietra ligure porterebbe tutte e tre le squadre con un saldo pari a zero.