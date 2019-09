Calcio, San Filippo Neri: il club ingauno ufficializza l'affiliazione alla Next Generation Sampdoria

L'affiliazione darà così la possibilità di far partecipare i ragazzi della San Filippo Neri ad allenamenti delle formazioni giovanili della Sampdoria, a partecipare al Samp Day, far giocare i bambini nello stadio di Marassi prima di una partita di Serie A, e a tutte le iniziative riservate alle società affiliate, anche con facilitazioni per l'accesso alle partite casalinghe della Sampdoria, e sarà possibile inoltre valutare la possibilità di organizzare un Samp Camp estivo per i ragazzi del comprensorio di Albenga al termine della stagione sportiva appena iniziata presso le strutture in uso alla San Filippo Neri.