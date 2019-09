Calciomercato. Il Rapallo Rivarolese pesca in attacco, inaggiato Josè Roman Calvo

Sta continuando ad alzarci l'asticella relativa al livello di competitività del prossimo campionato di Eccellenza.

L'ultimo colpo a livello temporale è stato messo a segno dal Rapallo - Rivarolese, pronto ad ingaggiare il'attaccante Josè Roman Calvo, punta di diamante de Campomorone Sant'Olcese.

Il comunicato uffiicale:

La società SSRDL Rapallo R. 1914 Rivarolese è lieta di annunciare l’acquisizione dei diritti sportivi per la stagione 2019/2020 del francese Josè Roman Calvo dal Campomorone S.Olcese.

L’attaccante, classe 1989, nasce a Parigi ma cresce calcisticamente in Costa Rica, dove ha militato nella massima serie nazionale con la maglia della Liberia e dell’UCR prima di esordire in Italia con la Sammargheritese.

Si ringrazia per la buona riuscita dell’operazione l’agente Emanuel De Favero.