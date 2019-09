Anche la Pro loco di Gorra e Olle concretamente al fianco di Marco Centino

Assieme al mondo dello sport locale che si sta attivando per aiutare Marco Centino, il giovane di Tovo S. Giacomo vittima di un grave incidente lo scorso giugno 2018, c'è anche la Pro loco di Gorra Olle, che si è impegnata per dare il suo contributo finalizzato ad acquistare un attrezzo per il recupero motorio del giovane, una Fes Bike del costo di circa 16mila euro.

Durante la 52^ Sagra delle melanzane ripiene , svoltasi dal 17 al 20 agosto u.s ., il Direttivo della Pro Loco ha promosso una raccolta fondi che ha fruttato 800,00 €, aggiungendo a questi la generosa offerta di 200,00€ dell'officina meccanica ES di Stracci Emiliano e 1500,00€ dal fondo cassa della Pro Loco, si è potuto oggi effettuare un bonifico di 2500,00€ a favore dell'ASD Pietra L. 1956 che sta facendo da capofila a questa meritevole iniziativa.

La Pro pro loco ringrazia quanti l'hanno aiutata in questa iniziativa col loro contributo e manda un augurio di pronta e sicura guarigione al caro Marco, che sicuramente sarà moralmente aiutato dal tanto amore e dalla solidarietà che il ponente savonese sta dimostrando nei suoi confronti.