E' pun punto che permette al Millesimo di ergersi momentaneamente al primo posto in solitari quello ottenuto dai giallorossi nel derby valbormidese contro l'Aurora .

Padroni di casa gialloneri in vantaggio al secondo minuto della ripresa con Pizzolato , ripresi al 62' da Lorenzo Negro .

Millesimo in vetta quindi a quota quattro, con l'Aurora a due punti, in attesa di Altarese - Letimbro e Speranza - Olimpia Carcarese, in programma domani pomeriggio.