Calcio. Vado, altro esame toscano per la squadra di Tarabotto: "Non dobbiamo avere paura di vincere, i ragazzi devono giocare con coraggio"

A caccia di continuità in termini di prestazione e risultato il Vado di mister Tarabotto che, nella seconda giornata del gruppo A di Serie D, andrà a far visita al Ghiviborgo, protagonista di un avvio di stagione piuttosto altalenante.

Dopo il pesante ko in Coppa contro il Seravezza, la formazione lucchese si è subito riscattata domenica scorsa, andando ad espugnare il "Riboli" di Lavagna con un 2-0 maturato negli ultimi minuti: "E' una squadra in salute che gioca con un 3-5-2 molto quadrato - sottolinea il tecnico rossoblù - rispetto al Forte Querceta hanno probabilmente un pizzico di qualità in meno, ma proprio per questo sarà fondamentale scendere in campo con il giusto atteggiamento, cercando di mettere in pratica quanto provato durante la settimana".

Il pareggio ottenuto domenica scorsa contro i versiliesi di Amoroso ha lasciato buone sensazioni al trainer vadese, che chiede alla propria squadra un ulteriore scatto sul piano della personalità: "Non dobbiamo avere paura di vincere - aggiunge Tarabotto - pur sapendo di dover rispettare ogni avversario che affrontereno. In fase di non possesso i ragazzi sono stati bravi nelle precedenti gare, ma credo si possa fare qualcosa di più sul piano della manovra, provando a sfruttare le qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione".

Situazione infermeria piuttosto tranquilla. Donaggio, dopo l'assenza di domenica scorsa, sarà a disposizione per la sfida di domani, mentre restano da valutare Pesce, D'Antoni e Vasoli.