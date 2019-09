Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: festa del gol ad Alassio, l'Imperia passa 4-2 al Ferrando

ALASSIO FC - IMPERIA 2-4 (7' Roda, 21' Minasso, 47' Basso, 69' Giglio, 79' Capra, 94' Boggian)

94' triplice fischio, finisce 4-2 al Ferrando

94' BOGGIAN TRASFORMA DAL DISCHETTO, 4-2

93' rigore per l'Imperia, espulso Eretta

88' Fazio lascia il campo per Pellegrino, l'Imperia esaurisce i cambi

85' nuovi cambi in simultanea, Martelli per Manitto e Savona per Basso

83' Capra chiama Pastorini all'intervento, sulla ribattuta Sassari spara alle stelle

80' ancora un cambio su entrambi i fronti, Salmaso per Carletti e Mombelloni per Barison

79' CAPRA! VOLATA SULLA SINISTRA DELL'ATTACCANTE FINALEDE, BACIO AL PALO E PALLA IN RETE

77' un cambio per parte, Esposito per Damonte e Risso per Minasso

75' Boggian di testa a pochi metri da Pastorino, il portiere ex Bragno risponde presente

73' ancora un assist di testa di Capra per Sassari, destro di prima intenzione appena entrato in area, Pastorino respinge con il corpo

69' IL PAREGGIO DI GIGLIO, BOTTA AL VOLO PROBABILMENTE DEVIATA, L'IMPERIA IMPATTA NUOVAMENTR

68' nell'Alassio esce Roda, dentro Greco

57' espulso per proteste Cattardico

56' cambio nell'Imperia, Boggian entra al posto di Ambrosini, Minasso scala sull'esterno

55' azione insistita dell'Imperia con Sassari nuovamente scoordinato al momento della battuta. Errore grave e banale a due passi dalla porta sguarnita

53' cucchiaio di Capra a favorire l'inserimento di Sassari, destro sul primo palo controllato da Pastorino

48' problemi fisici per Riccardo Basso, entra Giacomo Puddu

47' THOMAS BASSO! ALASSIO DI NUOVO AVANTI! CHE SVENTOLA PER IL NUMERO 11 GIALLONERO

Secondo tempo

46' termina dopo un minuto di recupero il primo tempo

42' Traversa di Capra! Punizione al bacio che si stampa sulla trasversale

37' numero di Eretta in chiusura, Capra era praticamente in porta

36' sempre Roda, questa volta dalla distanza palla sul fondo

34' si rivede l'Alassio con Roda, tiro contrato nell'interno dell'area nerazzurra

28' Guarco vicino al sorpasso, il colpo di testa sugli sviluppi fi calcio d'angolo termina di poco a lato

25' Imperia in forcing, il tiro cross fi Sassari vie e respinto da Pastorino

21' IL PARI DELL'IMPERIA! Capra svetta in cielo e serve a Minasso una palla solo da appoggiare in porta. Gara di nuovo in equilibrio al Ferrando

14' nota tattica: Alassio con il 4231, risponde Lupo con il 442

7' GOL SBAGLIATO GOL SUBITO, RODA NON FALLISCE E PORTA IN VANTAGGIO LE VESPE, L'esterno è solo nel cuore dell'area e infila in comodità Trucco

4' errore della retroguardia dell'Alassio, Sassari spara alle stelle un rigore in movimento

1' si parte!

Primo tempo

Alassio: Pastorino, Taku, Campagna, Farinazzo, Eretta, Franco R., Barison, Franco R, Damonte, Roda, Basso.

A disposizione: Colombo, Campagna, Puddu, De Luca, Greco, Esposito, Savona, Lupo

Allenatore: Cattardico

Imperia: Trucco, Fazio, Carletti, Martelli, Guarco, Virga, Capra, Giglio, Sassari, Minasso, Ambrosini

A disposizione: Cacciò, Russo, Salmaso, Pellegrino, Boggian, Nastasi, Manitto

Allenatore: Lupo

Arbitro: Miselli di La Spezia

Assistenti: Musante e Bernardini di Genova