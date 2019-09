Calcio. Ghiviborgo-Vado, rossoblù a caccia di punti nella prima trasferta stagionale in terra toscana

Il pareggio in rimonta contro il Forte Querceta ha rappresentato un ottimo biglietto da visita per iniziare con il piede giusto la stagione, ma il Vado di Luca Tarabotto non vuole accontentarsi, puntando al colpo grosso nell'insidiosissima trasferta sul campo del Ghiviborgo.

L'undici toscano, in testa alla classifica dopo lo 0-2 ottenuto domenica scorsa in casa della Lavagnese, vuole inaugurare al meglio il primo impegno davanti al proprio pubblico, ripartendo dal 3-5-2 visto all'opera anche in Coppa Italia. Particolare attenzione al centravanti bianco-rosso-azzurro Giacomo Lucatti, protagonista al "Riboli" con la decisiva doppietta realizzata nei minuti finali.

Pochi dubbi di formazione anche per Luca Tarabotto: con Donaggio tornato regolarmente a disposizione, il tecnico ligure si affiderà ancora una volta al canonico 4-4-2, che vedrà Piacentini e uno tra Alessi e Piu come coppia d'attacco. Da valutare le condizioni di Pesce, D'Antoni e Vasoli, che dovrebbero andare almeno in panchina.

Fischio d'inizio fissato per le ore 15.00, livescore attivo sulle pagine del nostro giornale