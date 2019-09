Calcio. Serie D, il Savona vuole accelerare subito il passo davanti ai propri tifosi: alle 15.00 la sfida contro il Verbania

In un "Chittolina" tutto colorato di biancoblù, con i tifosi tornati a seguire da vicino le gesta del Savona dopo il passaggio societario avvenuto in estate, gli striscioni di mister Siciliano riceveranno la visita del Verbania, formazione neopromossa reduce dal convincente esordio di sette giorni fa contro il Ligorna.

Esordio quindi davanti al pubblico di casa per il Vecchio Delfino, in attesa di tornare tra le mura amiche del "Bacigalupo" nel mese di novembre. La sfida odierna, come sottolineato alla vigilia dal tecnico ex Bellinzago e Caratese, nasconde parecchie insidie, nonostante un divario tecnico sulla carta piuttosto significativo. I piemontesi, guidati in panchina da Sergio Galeazzi, lo scorso anno a Stresa, scenderanno in Liguria con grinta e spensieratezza, nel tentativo di portare a casa un risultato prestigioso contro il blasonato Savona. Difesa e contropiede saranno le due armi principali dei bianco-giallo-rosso-blu, con Austoni-Gambino probabile coppia d'attacco.

In casa savonese carte coperte per Sandro Siciliano, che deve sciogliere ancora qualche dubbio legato alle condizioni di alcuni giocatori (su tutti Ghinassi, rientrato in gruppo da pochi giorni). Il 3-5-2 visto domenica scorsa a Seravezza resta un'opzione plausibile, ma non è da escludere anche un 4-3-3, modulo più offensivo che potrebbe offrire maggiori soluzioni per cercare di impensierire la retroguardia piemontese. Completato il tesseramento dell'esterno difensivo classe 2001 Dinane, ai saluti l'altro terzino sinistro Eros Grani. Indisponibile il solo Mehic, impegnato con la nazionale

La probabile formazione del Savona (4-3-3 ): Vettorel; Pertica , Rossini, Ghinassi, Dinane; Buratto, Obodo, Disabato ; Giovannini , Vita, Tripoli .

Fischio d'inizio alle ore 15.00, webcronaca diretta su Svsport.it