Tre vittorie in altrettante partite, una squadra tatticamente già ordinata e una rosa che ha risposto nella propria globalità con segnali positivi.

L'Albenga, dopo la rivoluzione estiva, ha impattato nella maniera migliore sulla nuova stagione, in attesa del nuovo campionato. Mister Solari può anche godersi la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, in programma a fine ottobre contro il Pietra Ligure.