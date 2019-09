Calcio, Arenzano. Mister Manetti soddisfatto nonostante l'eliminazione: "Stiamo acquisendo consapevolezza"

"La squadra ha giocato bene contro un avversario di livello. Sono molto soddisfatto. Peccato per non aver concretizzato la mole di gioco prodotta. Ma non posso rimproverare nulla a questi ragazzi", esordisce così mister Alessandro Manetti, a margine dell'ultima gara di Coppa Italia in casa del Celle persa per 1 a 0. L'Arenzano ha infatti cercato di giocare a viso aperto e di imporre il proprio gioco, anche perché era necessario vincere per passare il turno vista la miglior differenza reti delle "civette": le squadre si sono presentate all'appuntamento entrambe a punteggio pieno.

Una Coppa Italia che lascia ben sperare per la stagione, ma Manetti non si lascia andare a facili entusiasmi: "Obiettivo stagionale? La salvezza. Sicuramente le prestazioni offerte fino a oggi ci danno consapevolezza del fatto di essere una squadra in grado di giocarsela con tutti, ma non dobbiamo abbassare la guardia".

Una delle note più positive sono stati i tanti giovani schierati dall'inizio e in corso d'opera: "Abbiamo una rosa dall'età media molto bassa. Sono contento di come i ragazzi si mettono a disposizione. Per alcuni, è il primo campionato di Promozione".