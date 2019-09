Ceriale Calcio: gli Allievi 2003 si aggiudicano il triangolare di Ospedaletti e ufficializzano 5 nuovi innesti

Il comunicato stampa:

Un weekend positivo per i “ragazzi terribili” di Andrea Savona che impegnati nel campo degli Orange hanno ben figurato nel triangolare amichevole ed hanno presentato 5 nuovi elementi che andranno ad integrare la promettente rosa. Nelle scorse settimane Mister Savona aveva preannunciato l’intenzione di allargare il gruppo con innesti mirati proprio con l’obiettivo di colmare qualche piccola lacuna tecnico-tattica palesatasi lo scorso anno in modo da replicare i successi e migliorare il piazzamento, ed è sabato hanno fatto il loro esordio in biancoblu i nuovi arrivi. Si tratta di: Graziani Thomas, Graziani Gabriel (leva 2004) e Capodonico Mattia (provenienti dall’Albenga 1928), Muchtari Zakaria (San Filippo Neri) e Periello Francesco (Legino 1910). Nel triangolare, i cerialesi, si sono imposti 4-0 sull’Imperia grazie alle reti di Messina, Graziani T., Gloria e Lorusso e pareggiato 1-1 contro i padroni di casa del Camporosso grazie al solito Messina. Sabato 14 prenderanno il via le qualificazioni regionali che vedranno gli Allievi 2003 impegnati in trasferta contro la Voltrese. “Si preannuncia un’annata interessante per questi ragazzi”- ha dichiarato Mister Savona- “ al di là dei risultati, va riconosciuto loro un fortissimo attaccamento alla maglia e tanta tanta passione. Il gruppo ha continuato a lavorare sodo spontaneamente durante il periodo estivo e alcuni giocatori sono stati positivamente integrati nella preparazione della Prima Squadra ben figurando anche nelle gare di Coppa Italia Promozione. Riguardo i nuovi arrivati, sono molto soddisfatto di come hanno iniziato questa nuova avventura e sono certo che durante l’anno potranno darci una grossa mano. Con questo spirito e con questa voglia di fare, in un ambiente sano e stimolante, si possono raggiungere davvero grandi traguardi”. L’A.S.D Ceriale Progetto Calcio dà il benvenuto ai nuovi ragazzi e augura all’intero gruppo degli Allievi 2003 una grande annata.