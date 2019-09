Volley: il Celle Varazze presenta la rosa della neopromossa serie C femminile

Il Celle Varazze Volley scalda i motori in vista della nuova stagione sportiva 2019/2020. La grande novità è il salto di categoria della 1° squadra femminile: grazie alla promozione ottenuta sul campo lo scorso anno, le biancoblu parteciperanno alla serie C, il massimo campionato regionale.

La scorsa settimana ai bagni Vittoria di Celle Ligure si è tenuta la presentazione della rosa alla presenza delle autorità del paese tra cui Caterina Mordeglia, sindaco, e Roberto Piombo, assessore allo Sport.

Prossimamente la squadra incontrerà anche l'amministrazione varazzina.

Il nocciolo del gruppo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla stagione della promozione, conclusa con 50 punti (17 vittorie e una sola sconfitta).

C’è la palleggiatrice Michela Zunino. Ci sono le centrali Chiara Bruzzone e Alessia Trombetta. C’è la banda cellese Elena Milianta. Confermate i due liberi Barbara Baffetti e Maria Molinari (fresca di vittoria del campionato italiano Under 16 di beach volley). Ci sarà anche l’opposto Mara Calabrò.

Due novità provengono dal settore giovanile: si tratta dell’attaccante Siria Siri e della palleggiatrice Viola Saettone, entrambe varazzine di annata 2005. Due anni fa Siria e Viola, con la loro squadra, hanno ottenuto la vittoria del campionato interprovinciale Under 13 mentre lo scorso anno si sono distinte con la convocazione in selezione territoriale.

Associate al gruppo di prima squadra ci saranno anche le giovani Elena Tropiano ed Emilia Vallerga di annata 2001 che, in parallelo, disputeranno il campionato di 1° divisione femminile.

La società ha poi scelto di rinforzare la rosa con alcuni innesti. Monica Pastorino, schiacciatrice albisolese proveniente dalla serie B2 dell’Olympia Voltri. Alice Rossi, schiacciatrice della C del Quiliano. Giorgia Zucchi, centrale e allenatrice del Sabazia. Giulia Lavagna, grintosa schiacciatrice dalla 1° divisione del Sabazia con trascorsi nella serie D dell’Albisola Pallavolo.

«Sarà sicuramente una stagione difficile – ha premesso coach Enrico Lamballi – ma già nei primi allenamenti ho visto entusiasmo e voglia di lavorare, che sono ottime premesse per affrontare gli impegni. Come negli anni passati, cercheremo di affiancare i risultati sul campo al miglioramento tecnico di ognuna delle giocatrici». Lo staff della prima squadra del Celle Varazze si completa, come lo scorso anno, con Marco Levratto in veste di allenatore in seconda e Francesca Incerti dirigente accompagnatore.

La società ci tiene inoltre a rivolgere un grosso in bocca al lupo alla diciottenne Elisa Giargia che, dopo tanti anni con la maglia biancoblu, è pronta per una nuova avventura: andrà a studiare, e giocare a pallavolo, in Spagna.