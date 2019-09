Calcio a 5 non vedenti, Sebastiano Gravina vestirà la maglia azzurra agli Europei di Roma: "Orgoglioso di rappresentare l'Italia"

Sebastiano Gravina ce l'ha fatta. L'attaccante classe '90 farà infatti parte della Nazionale italiana di calcio a 5 non vedenti (categoria B1) che prenderà parte agli Europei di Roma in programma dal 17 al 24 settembre.

Dopo 15 giorni di ritiro a Silvi Marina in provincia di Teramo, l'ormai ex giocatore del Liguria Calcio Non Vedenti (che nella prossima stagione vestirà la maglia della Fiorentina) ha convinto il Ct Mastrodomenico: Gravina sarà così uno dei dieci elementi della rosa azzurra che andrà all'assalto non solo del titolo europeo ma anche della qualificazioni ai Giochi Paralimpici di Tokio 2020.