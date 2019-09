Calcio, Seconda Categoria: A.A.A. gironi cercasi

La querelle relativa ai due gironi ponentini del prossimo campionato di Seconda Categoria resta ancora aperta, nonostante il calendario segni quasi metà ottobre.

Il 3 settembre sono scaduti i termini per le nuove affiliazioni e numerose società contavano di vedere nei comunicati della scorsa settimana i due raggruppamenti per la stagione sportiva 2019/2020; probabilmente bisognerà aspettare il termine di questa settimana per capire la fisionomia dei due campionati, seppur resti un problema di fondo da dirimere: quale squadra, tra i club del comprensorio savonese, andrà ad unirsi al girone A? Negli ultimi giorni le opzioni non sono mancate, ma si vocifera che alcune società abbiano puntato i piedi, minacciando addirittura di non partecipare ai campionati in caso di inserimento nel girone dell'estremo ponente ligure.

Questione di costi, ritenuti da numerosi club ormai insostenibili, seppur la Federazione abbia a più riprese sottolineato la volontà di appoggiare le società anche a livello economico.

Non resta quindi che attendere e capire come andrà a dipanarsi una delle matasse più aggrovigliate dell'estate 2019 e se, l'arte del compromesso riuscirà a indirizzare una strada da perseguire.