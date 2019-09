Calcio, Serie D: le sanzioni del Giudice Sportivo, squalifica al campo della Sanremese e maxi multa per i matuziani

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 8/ 9/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SANREMESE CALCIO S.R.L. - FEZZANESE Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' S.S.D.SANREMESE CALCIO S.R.L. avverso l' esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti

GARE DEL 8/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 2.500,00 ed una gara a porte chiuse

SANREMESE CALCIO S.R.L. Per avere, - un proprio dirigente avuto indebito accesso al recinto di gioco al termine del primo tempo; - propri sostenitori, rivolto ad un A.A .espressioni costituenti discriminazione per ragione di razza, nonché ingiuriose e gravemente intimidatorie all'indirizzo di entrambi gli A.A.; - propri sostenitori, in numero di 30 soggetti, al termine della gara, formato un'adunanza sediziosa fuori dagli spogliatoi causando ritardo all'uscita della Terna Arbitrale; Usciti gli Ufficiali di gara dallo spogliatoio, venivano fatti oggetto di espressioni gravemente minacciose ed ingiuriose da parte dei medesimi sostenitori. Gli stessi colpivano l'auto sulla quale viaggiava la Terna con pugni, calci e sputi mentre abbandonava l'impianto sportivo, costringendo le Forze dell'Ordine e scortarli fino all'ingresso in autostrada. ( R A - R AA )

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/10/2019

FERRARA GLAUCO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Persona non iscritta in distinta ma riconosciuta dal Direttore di gara, indebitamente presente nei pressi dello spogliatoio, si avvicinava a pochi centimetri dal volto del Direttore di gara e, urlando profferiva espressioni gravemente minacciose ed ingiuriose, desistendo dalla condotta solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ASCOLI NICOLA (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per avere, al termine del primo tempo, rivolto espressioni irriguardose in segno di protesta all'indirizzo dell'Arbitro.

AMMONIZIONE

AMOROSO CHRSTIAN (REAL FORTE QUERCETA SRL)

TARABOTTO LUCA (VADO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

BIANCO FILIPPO (CASALE A.S.D.)

GARGIULO LUDOVICO (PRATO SSDARL)

