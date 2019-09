Calcio, Vadese. Saltarelli tra certezze e speranze: "Di sicuro giocheremo nel girone B, per il campionato saremo nuovamente pronti a dire la nostra"

"Sarò più preciso: la Vadese giocherà nel girone B, non è una semplice aspettativa. Restiamo in attesa di capire quali saranno le nostre avversarie, seppur sia d'accordo con quanto espresso dalla Virtus Sanremo e riferito dalla Vadese alla Federazione, con un girone di Prima Categoria a 16 squadra e un girone unico di Seconda".

"Ci saranno quattro - cinque squadre che potranno ambire al salto di categoria, ma anche le altre società hanno lavorato per migliorare non poco i propri organici. Noi non saremo più una sorpresa, ma proveremo a dare del filo da torcere a tutti, senza dimenticare il senso di appartenenza alla città di Vado, la promozione dei nostri giovani e il ricordo costante della figura di Valerio Bacigalupo. Se poi riusciremo a migliorare quanto di fatto l'anno passato saremo ben felici, in caso contrario saremo comunque orgogliosi della nostra identità".