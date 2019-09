Calciomercato, Bragno. Doppio colpo in attacco per i biancoverdi, tesserati Berta e Brovida

Erano attese notizie in casa Bragno sui possibili nuovi arrivi pronti a completare il parco attaccanti biancoverde. Le novità attese sono arrivate e sono state ufficializzate direttamente dal direttore sportivo Roberto Abbaldo:

"Due nuovi attaccanti per il Bragno. Riccardo Berta, che sta recuperando dal recente infortunio ma tra circa un mese sarà disponibile e metterà la sua esperienza a servizio dei compagni di squadra, e Lele Brovida, classe 2000, che arriva in prestito dalla Cairese che ringraziamo per la fattiva collaborazione.

Con questi due innesti si ritiene di aver completato l'organico a disposizione di mister Robiglio, arricchendo sia tecnicamente che numericamente la rosa.

Berta è già stato allenato da mister Robiglio nella sua felice parentesi a Pallare".