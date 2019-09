Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: tutti i provvedimenti settimanali, sono 15 i giocatori fermi per almeno un turno

COPPA ITALIA

GARE DEL 7/ 9/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

NORRITO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

CAPO CARLO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE I inf

DIFFIDA

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

GARE DEL 8/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CATTARDICO CRISTIAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB) allontanato.

AMMONIZIONE

VERRINI MAURIZIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

INSOLITO GIANMARCO (FINALE)

BURDISSO SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ERETTA GABRIELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

ALLEGRO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

ESPINAL MARTE ELPYS JOSE (OSPEDALETTI CALCIO)

CARRO GAINZA MATEO G. (PIETRA LIGURE 1956)

CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)

CAPPANNELLI MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MITROTTI GIACOMO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

CAMPAGNA ANDREA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE EMANUELE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

FARINAZZO MATTIA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

TAKU STIVEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

SIMAHA MOUSSA (ALBENGA 1928)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

BROVIDA GABRIELE (CAIRESE)

BALESTRINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE S. OLCESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE S. OLCESE)

DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)

VALENTE GABRIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)

MARTELLI MATTEO (IMPERIA)

ERANIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GALLERI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ALLARIA FEDERICO (OSPEDALETTI CALCIO)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

MAMONE MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

EN NEJMY YOUNSESS (PIETRA LIGURE 1956)

VERRINI ANTONIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)

FONTANA CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)