Calcio, Coppa Italia Promozione: il Giudice Sportivo stoppa 20 giocatori per almeno un turno

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 4/ 9/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GARE DEL 7/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

PIAZZAI GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

GARE DEL 8/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO) allontanato.

AMMONIZIONE

POGGI GUIDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DI SOMMA ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

PECORARO ANTONINO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

NARDO EDOARDO (LITTLE CLUB JAMES)

Dopo aver subìto un fallo, a gioco fermo e con vigoria sproporzionata,gettava a terra un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOTTO LORENZO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SAMMARTANO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAIA STEFANO (BRAGNO)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

GAMBINO STEFANO (COLLI ORTONOVO)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (GOLFOPARADISOPROREC.A.)

MAURA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)

BOCCHIA FEDERICO (VALDIVARA 5 TERRE)

COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE I infr

DIFFIDA

BOGGIANO MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MASSA MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PATRONE SIMONE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RISSO LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BORKOVIC DEJAN (BRAGNO)

CROCE SAMUELE (BRAGNO)

GIRIBALDI LUCA (BRAGNO)

PIETROSANTI ALESSIO (BRAGNO)

VENTURINO PAOLO MICHELE (BRAGNO)

AGRIFOGLI SEBASTIANO (CADIMARE CALCIO)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

ARDOVINO DAVIDE (CANALETTO SEPOR)

FAVARA MATTEO (CELLE LIGURE)

VALLERGA DANIELE (CELLE LIGURE)

BERTOLASO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CAREDDA STEFANO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROSSI FABIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

MUCA JURGEN (DIANESE E GOLFO 1923)

BERTOCCHI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ROSSI SIMONE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE FERRARI SIMONE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MILONE ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

GARRASI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BENNATI GUIDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)

PIETRA ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)

ROBOTTI MATTEO (MARASSI 1965)

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

ASIMI FORTUNATO (REAL FIESCHI)

RONCONI THOMAS (REAL FIESCHI)

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

CASELLI MANUEL (SAMMARGHERITESE 1903)

BOCCARDO NICOLO (SERRA RICCO 1971)

BRICCHI FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

PRONESTI FRANCESCO (TAGGIA)

TARANTOLA PAOLO (TAGGIA)

MEMAJ MIRJAN (VALDIVARA 5 TERRE)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

MUKAJ MATTEO (VALLESCRIVIA 2018)

ROMEI MATTIA (VALLESCRIVIA 2018)

BARONI LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

PICCARDO CRISTIAN (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SAPORITO DANIEL (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

TAGLIABUE DAVIDE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BRUZZONE FRANCESCO (VELOCE 1910)

DAMONTE FEDERICO (VELOCE 1910)

PASQUINO SIMONE (VELOCE 1910)

MURABITO DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

CHIARABINI ALESSIO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TERMINI MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)