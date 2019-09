Finale Ligure protagonista nella prima serie di video "GoPro Track Down"

Dall’azienda leader al mondo nelle videocamere indossabili per gli sport di azione, GoPro, arriva la prima serie di video GoPro Track Down, cinque episodi sui sentieri più epici di alcune delle migliori destinazioni mountain bike al mondo. Poteva mancare Finale Ligure?

Il comprensorio del finalese viene considerato internazionalmente sempre più il paradiso dei biker per le peculiarità che lo rendono unico: un’incredibile varietà di sentieri tra faggete, pinete e macchia mediterranea a picco sul mare ed una tipologia di trail adatta a tutti i livelli di riding, un territorio racchiuso tra la costa, l’entroterra e la montagna. Inoltre Finale Ligure è nota per ospitare ogni anno competizioni mtb mondiali come la 24H of Finale e l’Enduro World Series, un’eco in grado di generare l’attenzione di rider, media, testate specializzate, brand ed aziende del settore.

Tra queste il finalese ha attirato anche l’attenzione della società californiana GoPro, leader nel mercato delle action cam, che ha scelto questa location per realizzare uno dei cinque episodi dedicati al lancio della serie GoPro Track Down ed alle migliori destinazioni bike in Europa. In ogni episodio della serie l’atleta GoPro Scotty Laughland ha percorso, ogni volta insieme ad un rider diverso, i sentieri di cinque località famose per la disciplina enduro: La Palma (Spagna), Bike Park Waves (UK), Sintra (Portogallo), Järvsö Bike Park (Svezia) ed infine Finale Ligure.

Pubblicato martedì 4 settembre 2019 sul canale youtube di Pinkbike, l’episodio della serie GoPro Track Down girato a Finale ha ottenuto in poche ore oltre 50.000 visualizzazioni; nel video Scotty Laughland guida il rider statunitense specialista di freestyle e pluricampione slopestyle Nicholi Rogatkin a testarsi su alcuni dei più iconici trail di enduro del finalese come Toboga di Canova, Roller Coaster, Ingegnere, Rocche Gianche e Dh Men. Una puntata unica nella serie in cui un pilota specialista di una disciplina si mette in gioco in una specialità diversa. Rogatkin scopre la guida di una bici da Enduro nella località più iconica al mondo per questa disciplina.

I rider affrontano curve, rocce, radici, salti, tratti tecnici. Percorrendo discese che dall’entroterra finalese portano verso il mare, Laughland e Rogatkin tra adrenalina e divertimento mostrano al mondo un panorama d’eccezione, l’unicità del territorio del finalese e la grande varietà dei suoi sentieri mtb. In questo quinto episodio della serie GoPro Track Down compare inoltre una testimonial locale d’eccezione, la rider svedese Louise Paulin che a Finale Ligure lavora da anni come guida mountain bike; per l’occasione Louise conduce Laughland e Rogatkin lungo uno dei sentieri più divertenti ed amati del finalese, il Roller Coaster.

Realizzata in collaborazione con Pinkbike e Trailforks, la serie GoPro Track Down rappresenta un’ulteriore conferma di quanto la bellezza del nostro territorio e le sue potenzialità in ambito mountain bike vengano riconosciute ed apprezzate a livello internazionale. A riprova di come il finalese sia un patrimonio da rispettare e valorizzare sempre di più.

Questo il link all’episodio della serie GoPro Track Down girato a Finale Ligure: