Calciomercato. Alle 19:00 chiudono le liste, in arrivo gli ultimi colpi estivi

Ultimo giorno di scuola per i direttori sportivi delle società dilettantistiche liguri.

Alle 19:00 chiuderanno infatti le liste di trasferimento e la conseguente possibilità di trasferire giocatori direttamente da una società all'altra.

Fino a dicembre non ci sarà quindi più tempo, tranne che per i giocatori svincolati, per poter modificare gli organici, motivo che sta spingendo non poche società a concludere le ultime operazioni proprio in questi minuti.

Le frequenze di radiomercato vibrano come non mai, tanto che in giornata potrebbe essere annunciato più di un colpo importante.

Non resta quindi che aspettare e capire chi potrà calare l'asso a sorpresa, a ormai 48 ore dall'inizio dei campionati.