Si parlava di possibili colpi di rilievo in quest'ultima giornata con le liste di trasferimento aperte all'interno del campionato dilettanti.

Chi potrebbe chiudere entro le 19:00 un'operazione di elevata qualità è il Ceriale, pronta a tesserare Gianmarco Insolito.

L'attaccante ex Loanesi sarebbe quindi in procinto lasciare il Finale per accasarsi al "Merlo", componendo un trio d'attacco ad altissimo potenziale insieme a Daddi e Dominici.