Calciomercato: l'Albenga cala gli assi in mediana, ufficiali gli arrivi di Nicholas Costantini e Simone Zola

Il comunicato ufficiale:

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive dei giocatori Nicholas Costantini, centrocampista classe 1989, e Simone Zola, centrocampista classe 2000.

Costantini, in arrivo dal Vado F.C. (Serie D), nel suo curriculum può vantare anche le esperienze con le maglie, tra le altre, di Savona, Unione Sanremo e Argentina.

Zola, cresciuto nel vivaio del Genoa, nella passata stagione ha invece vestito i colori di Pro Piacenza (Serie C) e Savona (Serie D): in biancoblu, inoltre, è stato tra i protagonisti della cavalcata della Juniores Nazionale approdata alle finali nazionali di categoria. In passato, infine, ha militato anche nelle fila della Massese (Serie D).

A Nicholas e Simone va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società.