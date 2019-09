Calciomercato. L'Arenzano continua a mietere colpi, c'è anche Pippo Caffieri

E' stato un Arenzano piuttosto pimpante negli ultimi giorni a livello di mercato.

Dopo l'ingaggio di Zanini, nelle scorse ore è arrivato anche il via libera per l'ingaggio di Pippo Caffieri, pronto a completare il parco portieri della società crociata:

"Sono molto contento di approdare in questa società, dove ho trovato un ambiente molto carico e una professionalità impressionante. Devo dire grazie al ds Fornaro e sono bastate due parole con mister Manetti per accettare di far parte di questo progetto. Penso che sul mister non ci sia nulla d'aggiungere, un professionista con la P maiuscola".

http://www.settimanasport.com/2019/09/13/leggi-notizia/argomenti/promozione-2/articolo/arenzano-continuano-i-colpi-di-mercato-arriva-un-numero-uno-di-grande-esperienza.html