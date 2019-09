Andora: tanti big al Miglio e Mezzo Miglio marino

In una giornata tipica " Settembrina" si è svolta la 2° edizione del Mezzo miglio e del Miglio Marino di Andora.

Le condizioni del mare - fin dalla prima mattina - erano già dichiarate, vento da Nord/East ed onda già un po' formata. Si era già capito da subito che sarebbe stata una gara con condizioni non facilissime per tutti i partecipanti.

Il mare cristallino e le temperatura fresca dell' acqua, unito ad un sole splendente, hanno però allietato lo spirito con il quale si è affrontata la gara.

Alcuni partecipanti si sono addirittura cimentati nella combinata mezzo miglio e miglio marino, tra cui Vittoria Bergamini, già promessa del nuoto ed ora campionessa di Triathlon.

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa un centinaio di atleti suddivisi nelle due distanze e per le varie categorie sia machili che femminili, Fin Agonisti, Fin Master, FITRI ed infine gli amatori.

Degno di nota il "livello alto" dei partecipanti che hanno preso parte alla seconda edizione del miglio marino, dimostrazione che è sempre maggiore l' attenzione alle gare in acque libere che vengono svolte sul territorio del Ponente Ligure.

Tra le file dei partenti è doveroso citare, oltre all' Imperiese Vittoria Bergamini, l'Ingauno Andrea Filadelli, campione di categoria nelle lunghe distanze sia in vasca che in acque libere, atleta già di alto livello Nazionale, promessa Mondiale del nuoto di fondo, tesserato per la Società Idea Sport di Albenga. Insieme a lui era presente buona parte dei suoi compagni di squadra , atleti tutti di alto livello Agonistico Nazionale che hanno partecipato alla distanza del Miglio Marino, costituendo un gruppetto di testa che, fin dalle prime bracciate, ha preso un grande distacco da tutto il resto del gruppo.

Uno spettacolo per gli occhi in acqua, ma in particolare un riscontro cronometrico che ha portato il gruppo di testa a chiudere la distanza più lunga in poco più di 26 minuti!

Anche nella categoria tesserati Thriathlon il livello dei partecipanti è stato di elevato spessore, non solo per la presenza appunto di Vittoria Bergamini, vincitrice assoluta del mezzo miglio e prima donna assoluta nella distanza del miglio marino, ma anche per la presenza della squadra giovanile Triathlon di Albenga e degli atleti Matteo Marmentini, ex professionista di interesse Nazionale nel nuoto di fondo ed Alessandro Borgialli, ex nuotatore della Nazionale di nuoto negli anni 90, che rispettivamente hanno condotto la loro gara nel gruppo di testa, " battagliando " insieme ai giovanissimi agonisti fin dalle prime bracciate e chiudendo rispettivamente 3° e 7° assoluto, tutti in pugno di pochi secondi di distacco.

Degno di nota il risultato del nuotatore di "casa", l' Andorese Enrico Rossini , classe 70, che ha chiuso 8° assoluto poco dopo il gruppetto di testa, con un tempo degno di nota di poco più di 30 minuti, vincendo la categoria Fin Master maschile.

Un ringraziamento particolare va allo Sponsor "Tappo Rosso" che con i suoi premi ha reso tutto "più saporito e colorito", ed un plauso a tutte le persone che con il loro aiuto, sia a terra che in mare, hanno reso possibile una giornata bellissima di sport e di mare.

L'appuntamento è per il 2020 con lo stesso entusiamo !