Calcio, Olimpia Carcarese: il ds Gandolfo promuove l'avvio di stagione: “Soddisfatti per la risposta del pubblico”

Voglia di puntare forte sulla “carcaresità”, testimoniata da una campagna acquisti mirata all'inserimento di giocatori autoctoni, impegno nel coinvolgere la comunità e un inizio di Coppa Liguria molto incoraggiante. A Carcare, si respira grande entusiasmo dopo la promozione inaspettata ottenuta alla fine della scorsa stagione nello spareggio contro la Vadese.

Il direttore sportivo dell'Olimpia Carcarese Edoardo Gandolfo esprime soddisfazione per le prime due uscite stagionali in Coppa Liguria: “Non era facile vincere all'esordio in trasferta contro lo Speranza, ma i ragazzi sono stati bravi a fare bottino pieno e a condurre per larghi tratti la partita. Bene dal punto di vista del palleggio anche contro l'Aurora, peccato per il pareggio subito su rigore in zona Cesarini”.

Trattandosi del ritorno della squadra di Carcare in Prima Categoria dopo molte stagioni, l'approccio alla nuova stagione è cauto: “Siamo gli ultimi arrivati e per molti nostri giocatori si tratterà della prima esperienza in questa categoria, in un campionato che si preannuncia all'insegna dell'equilibrio. Non facciamo proclami”, aggiunge Gandolfo, evidenziando poi un aspetto sul quale il nuovo corso societario sta cercando di fare leva con decisione: “Vogliamo essere riconosciuti dai nostri sostenitori e dagli avversari come una squadra unita da un forte senso di appartenenza nei confronti dei colori biancorossi”.

Anche a Carcare, come in altre realtà del territorio, è stata lanciata la campagna abbonamenti. Il nome scelto sintetizza bene gli intenti del sodalizio: "La Carcarese è di chi la ama". "Stiamo ricevendo risposte incoraggianti dal paese – conclude Gandolfo – come attesta il pubblico accorso in occasione del match con l'Aurora. Un ringraziamento al gruppo degli 'Irriducibili', nucleo di tifosi nato in estate a Carcare di cui stiamo apprezzando il calore".