Calcio. Savona, dopo gli ultimi botti di mercato è tempo di pensare alla Caronnese. Siciliano: "Saranno i dettagli a fare la differenza. Gli innesti? Giocatori che aumentano il tasso tecnico della squadra" (VIDEO)

Con il calciomercato giunto ormai a conclusione, per il Savona di mister Siciliano è tempo di pensare esclusivamente al rettangolo verde. La squadra a disposizione del tecnico piemontese, dopo le ultime importanti operazioni in entrata portate a termine dal direttore Christian Papa a metà settimana, scenderà in campo domani pomeriggio a Caronno Pertusella, nell'inedita trasferta varesina valevole per la terza giornata di campionato.

I quattro punti raccolti contro Seravezza e Verbania hanno inaugurato al meglio la stagione degli striscioni, che vogliono trovare subito continuità per restare a diretto contatto con le zone altissime della classifica.

La sfida con la Caronnese diventa quindi un test molto importante per testare ulteriormente la condizione di Tripoli e compagni, apparsi già in evidente crescita sette giorni fa nel 2-0 rifilato alla formazione neopromossa di Galeazzi

Nella conferenza pre-gara, mister Siciliano analizza a tutto tondo la situazione della squadra, concentrando l'attenzione sugli ultimi innesti di mercato e sull'avversario di domani.