Un'operazione in uscita e due in entrata per la Baia Alassio.

Il direttore sportivo Marcello Panuccio ha infatti ceduto come ribadito stamane, Alessandro Monteleone al Soccer Borghetto, mentre le vespe ritrovano in organico il centrocampista Eros Giglia, nell'ultimo campionato alla Loanesi.

Arriva invece dall'Albenga l'esterno uruguaiano Diego Martin Rodriguez.