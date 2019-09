"Un gol per Marco", Devincenzi gremito per abbracciare Marco Centino

Circa 1200 persone sugli spalti per una raccolta fondi che si attesta intorno ai 9500 euro. Sono queste le eccellenti cifre di “Un gol per Marco”, manifestazione benefica andato in scena ieri sera presso lo Stadio Devincenzi di Pietra Ligure.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure e organizzato dall’ASD Pietra Calcio 1956 in collaborazione con le associazioni del territorio, ha visto confrontarsi la Nazionale Calcio TV e il Team Stone (compagine composta dai rappresentanti delle associazioni del territorio). Il vero obiettivo, però, era fuori dal terreno di gioco: raggiungere un ricavato importante da utilizzare per l’acquisto di una Fes-Bike per Marco Centino, giovane calciatore dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956 vittima di un incidente e bisognoso del costoso attrezzo per il recupero motorio.

Sul campo, alla fine dell'esibizione amichevole, ha vinto la Nazionale Calcio TV grazie alla rete messa a segno da Max Vogogna su calcio di rigore al 35′ del secondo tempo. In realtà, però, a vincere per davvero è stato il grande cuore di Pietra Ligure che ha risposto presente mostrando tutta la propria vicinanza al giovane giocatore biancazzurro.