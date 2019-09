Calcio. Eccellenza, altalena di emozioni al Riva: Albenga-Campomorone Sant'Olcese finisce 2-2

ALBENGA - CAMPOMORONE SANT'OLCESE 2-2 - 1' Di Salvatore; 7' Curabba, 30'st Galluccio; 35'st De Simone 49'st Arriva il fischio finale all'Annibale Riva: Albenga - Campomorone Sant'Olcese finisce 2-2. 45'st Saranno quattro i minuti di recupero. Cambio nei genovesi: Cosentino per Gualtieri. 43'st Doppio salvataggio del Campomorone prima con Canciani e poi con Scaccianoce che salva sulla linea. Poco dopo, su azione da corner, traversa colpita da Metalla. 42'st Avanza la squadra di casa, Damonte la ferma fallosamente: giallo per lui. 41'st Cambio nel Campomorone: esce Curabba, entra Bruzzone. 39'st Costantini tenta la conclusione dal limite dell'area, pallone largo sul fondo. 35'st DE SIMONE, IL PAREGGIO DELL'ALBENGA! A 10 dalla fine la squadra di casa pareggia con il giocatore classe 2002, freddo nel superare il portiere in uscita. 30'st CAMPOMORONE IN VANTAGGIO! Galluccio supera Bambino e firma il sorpasso genovese. Solari manda subito in campo Marquez, fuori Di Pietro. 28'st Metalla da fuori, Canciani si allunga in tuffo e mette in corner con un intervento di pregevole fattura. 24'st Doppio cambio, uno per parte. L'Albenga sostituisce Di Salvatore con Metalla, il Campomorone Manca con Scaccianoce 22'st Cambio nei genovesi: dentro Galluccio, fuori Venturelli. 11'st Albenga vicina alla marcatura su azione d'angolo: Cocito e Di Salvatore non riescono però a indirizzare la sfera alle spalle di Canciani. 10'st Tre cambi per l'Albenga: fuori Ruffo, Grandoni e Dorno, dentro De Simone, Costantini e Scalia. 4'st Di Pietro di potenza da fuori area, Canciani si salva in qualche modo. In precedenza sempre il capitano ingauno aveva reclamato un penalty per un tocco di mano in area avversaria da parte di un difensore ospite: l'arbitro ha però fatto cenno di proseguire. 1'st Riprende il gioco al "Riva": nessuna novità nei due schieramenti. 45'+1 Finisce qui il primo tempo. Risultato in parità al "Riva", 1-1 firmato dalle reti di Di Salvatore e Curabba. 45' Ammonito Massa, centrocampista del Campomorone. Un minuto di recupero. 40' Anselmo va giù in area genovese: per il signor Fanciullacci nessuna irregolarità, si prosegue. 37' Ammonito Figone: è il primo giallo del match per l'Albenga. Nel Campomorone, in precedenza, ammonito Curabba. 34' Torre di Di Pietro per Figone, il numero 7 batte a rete da buona posizione ma non riesce a trovare la porta. 28' L'Albenga spinge e mette in difficoltà gli avversari: uscita non perfetta di Canciani, la porta rimane sguarnita ma nessuno degli uomini di Solari riesce ad approfittarne. 25' Gualtieri ci prova da fuori area, Bambino vola e accompagna il pallone che si spegne sul fondo. 16' Albenga vicina al gol: Figone di testa sfiora il palo alla destra di Canciani. 13' Buona chance per la squadra di Pirovano: Massa non trova però la deviazione sotto misura. 10' Ancora Campomorone: Manca al tiro, para Bambino. 7' IL PAREGGIO DEL CAMPOMORONE SANT'OLCESE: retropassaggio suicida di Anselmo che di fatto mette Curabba a tu per tu con Bambino, il numero 10 dei genovesi dribbla il portiere e riequilibra la contesa. 6' Cross di Figone, Di Pietro si coordina e colpisce al volo: sfera sopra la traversa. 4' Albenga pericolosa sugli sviluppi di un corner: il colpo di testa di Di Pietro è però alto sopra la traversa. 1' DI SALVATORE, ALBENGA IN VANTAGGIO! Avvio super della squadra di Solari, che sblocca la gara dopo poco più di trenta secondi. 1' Inizia in questo istante il campionato di Albenga e Campomorone Sant'Olcese: locali in completo nero con bande bianche, ospiti con i classici colori biancoblu.

Buon pomeriggio dallo stadio "Annibale Riva" di Albenga, dove tra pochi istanti inizierà il campionato dei padroni di casa guidati da mister Matteo Solari e del Campomorone Sant'Olcese del tecnico Marco Pirovano.

Dopo la presentazione in centro città di ieri sera, l'Albenga vuole iniziare con il piede giusto il proprio cammino nel torneo d'Eccellenza: la famiglia Colla, da quest'anno alla guida del club, non ha nascosto le proprie ambizioni di successo e pertanto si attende molto da una squadra costruita per dare l'assalto alla Serie D. A riprova di ciò l'innesto di Nicholas Costantini, arrivato nell'ultimo giorno di mercato. Un segnale forte lanciato alle altre pretendenti alla vittoria finale.

Il Campomorone, reduce da due successi consecutivi nella prima fase della Coppa Italia (conclusa alle spalle dei rivali di giornata), proverà quest'oggi ad uscire dal terreno di gioco ingauno con un risultato utile: si preannuncia dunque una sfida tutta da vivere.

Lo scorso 24 agosto, in Coppa Italia, l'ultimo precedente tra le due squadre: al "Riva", proprio come oggi, i locali si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Metalla e Figone.

In attesa del fischio d'inizio, andiamo subito a conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre .

ALBENGA: Bambino, Barisone, Anselmo, Olivieri, Grandoni, Cocito, Figone, Dorno, Di Pietro, Ruffo, Di Salvatore.

A DISPOSIZIONE: Vicinanza, Barchi, Scalia, Simaha, Costantini, Zola, De Simone, Metalla, Marquez.

ALLENATORE: Matteo Solari.

CAMPOMORONE SANT'OLCESE: Canciani, Trabacca, Castro, Fassone, Damonte, Guidotti, Gualtieri, Massa, Manca, Curabba, Venturelli

A DISPOSIZIONE: Traverso, Cosentino, Scaccianoce, Turrini, Invernizzi, Temperini, Bruzzone, Galluccio, Balestrino.

ALLENATORE: Marco Pirovano.