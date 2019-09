Calcio, il Vado in cerca del primo brindisi stagionale: al "Chittolina" arriva il Casale ancora a secco di gol e vittorie

Ha probabilmente raccolto meno di quanto meritasse nei primi centottanta minuti della stagione, ma per il Vado di mister Tarabotto è giunta l'ora di cambiare passo, per evitare di restare subito immischiati nelle zone calde della classifica.

L'avversario odierno è però di quelli tosti, considerando la grande esperienza che può vantare il Casale nel campionato di Serie D. La squadra piemontese, guidata per il secondo anno di fila da mister Buglio, è partita con il freno a mano tirato, conquistando solamente un punto in due partite. Lo 0-0 di domenica scorsa contro la Lavagnese ha suscitato qualche malcontento all'interno della società nerostellata, intervenuta sul mercato per portare al "Palli" l'esperto attaccante Denis Mair, giocatore con un lunghissimo passato in categoria (tra cui Savona e proprio Vado).

In casa rossoblù, dopo la partenza del centrocampista Costantini passato all'Albenga, la volontà è quella di raccogliere finalmente i primi frutti dopo un'estate di sudore e lavoro; mister Tarabotto avrà la rosa praticamente al completo, fatta eccezione per l'acciaccato Dagnino, che potrebbe comunque andare in panchina.

Al "Chittolina", come su tutti gli altri campi di Serie D, fischio d'inizio alle ore 15.00, con livescore su Svsport.it