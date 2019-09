Calcio. La Cairese batte l'Ospedaletti e le assenze. Rusca: "Qui c'è voglia di divertirsi"

Infortuni e assenze non hanno inficiato sull'umore e sulla volontà della Cairese di partire con il piede giusto: a Ospedaletti i valbormidesi sono riusciti a centrare il colpaccio esterno (1-2), con le reti di Bruzzone e Saviozzi.

La squadra di Maisano è stata l'unica della provincia di Savona a partire con i tre punti e proprio nel cuore della Val Bormida il tecnico genovese ha ritrovato uno dei suoi fedelissimi: Francesco Rusca.

"È stata una partita tosta contro una buona squadra! Noi eravamo in difficoltà viste le molte assenze, tra l'altro in un caldo infernale, ma finora abbiamo lavorato bene e oggi si è visto sul campo!

Portiamo a casa tre punti che danno consapevolezza e fiducia per il proseguito del campionato, siamo una squadra giovane con tanta voglia di divertirsi! Io da “ultimo” arrivato posso solo che essere contento per la prestazione della squadra, per come mi hanno fatto inserire subito i miei nuovi compagni e per l’entusiasmo che c’è intorno all’ambiente Cairese con tante persone presenti sempre al campo per cercare di aiutarci e non farci mancare niente".