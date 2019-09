Calcio, Promozione: un super Varazze supera per 6 a 2 il Celle

VARAZZE 6 (21', 34', 47' SAPORITO, 39' BARONI L, 45' BARONI F, 91' Tagliabue) - CELLE 2 (2' PIOMBO AN, 20' RAIOLA)

Derby pirotecnico tra Varazze e Celle. Il Celle va sul doppio vantaggio dopo una ventina di minuti. Ma il Varazze non si abbatte e chiude la prima frazione di gioco sul 4 a 2. I neroazzurri partono forte anche nella ripresa, andando a segno con Saporito. Allo scadere, ciliegina sulla torta di Tagliabue.

47' L'arbitro fischia la fine delle ostilità

46' GOAL DEL VARAZZE. Acrobazia di Tagliabue che insacca nell'angolino opposto.

43' Angela stende Sofia. Giallo per lui

41' Punizione di Vallerga un area. Sofia calcia a lato

40' Cambio nel Celle. Fuori Andrea Piombo, dentro Barcellona

35' Rinvio sbagliato di Bonavia. Sofia dal limite dell'area calcia alto

30' Fuori Saporito. Al suo posto Perrine

31' Uno scatenato Saporito prende palla in mezzo al campo, arriva al limite e calcia. Alto sopra la traversa

30' Nonostante il vantaggio, è il Varazze che attacca

27' Esce Raiola. Al suo posto Favara

25' Gagliardi stende Raiola nel cerchio di centrocampo e viene così ammonito

21' Bonandin duro su Garetto. Ammonito il difensore giallorosso

18' Cambio nel Varazze. Fuori Crocilla, dentro Garetto

13' Cambio nel Varazze. Cozzi subentra a Luca Baroni

2' GOAL DEL VARAZZE. Saporito si incunea in area dalla sinistra e batte Catanese.

1' Si riparte. Calcio d'inizio affidato al Varazze. Nel Celle Sofia al posto di Soto Pesce

Secondo tempo

47' L'arbitro manda tutti negli spogliatoi

45' GOAL DEL VARAZZE. Calcio d'angolo battuto direttamente in porta da Baroni F, Catanese non trattiene e la palla finisce in porta

40' Ammonito Altamore del Celle per un intervento giudicato troppo duro

39' VANTAGGIO DEL VARAZZE, Luca Baroni corregge da pochi passi una punizione dalla destra

34' PAREGGIO DEL VARAZZE. Saporito lasciato libero in area fa partire un diagonale chirurgico su cui Catanese non riesce ad arrivare

27' Cambio nel Celle. Bonandin rileva Martino

23' Cambio nel Celle. Esce Vanoli ed entra Scarpa

21 ACCORCIA IL VARAZZE! Rasoiata di Saporito che si insacca alla sinistra di Catanese.

20' GOAL DEL CELLE! Raiola raccoglie in area un cross basso dalla destra e trafigge Bonavia da pochi passi

13' Prova a manovrare il Varazze, senza però trovare il pertugio giusto

7' Vallerga apre per Raiola, che calcia un potente diagonale. Bonavia c'è

2' GOAL DEL CELLE, retropassaggio di testa fuori misura che beffa Bonavia, Andrea Piombo infila da pochi centimetri a porta sguarnita

1' Partiti. Varazze in classica tenuta a strisce verticali nere e azzurre, Celle in divisa bianca con banda verticale giallorossa

Primo tempo

Celle: Catanese, Sciandra, Vanoli, Cosentino, Martino, Vallerga, Altamore, Rampini, Raiola, Soto Pesce, Piombo An.

A disposizione: Scala, Scarpa, Capelli, Bonandin, Dondo, Barcellona, Piombo Al, Favara, Sofia.

Allenatore: Palermo

Varazze: Bonavia, Bisio, Rampini, Kepi, Tagliabue, Baroni L, Saporito, Gagliardi, Angela, Baroni F, Crocilla.

A disposizione: Bruzzone, Gaspari, Cozzi, Ghigliazza, Piccardo, Garetto, Perrine, Scanu

Allenatore: Calcagno

Arbitro: D'Amico di Imperia Assistenti: Mel e Mamberto di Albenga