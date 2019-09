Calcio. Savona a bocca asciutta nella trasferta di Caronno. La delusione di Siciliano: "Approccio disastroso, martedì ne parlerò con la squadra" (VIDEO)

Primo passo falso della stagione per il Savona di mister Siciliano, sconfitto 2-1 in trasferta dalla Caronnese. Una gara subito in salita per la formazione biancoblù, apparsa timida, lenta e impacciata nei primi venti minuti, che hanno di fatto indirizzato la gara a favore dei lombardi.

La doppietta di Scaringella, agevolata dalle clamorose ingenuità della retroguardia savonese (insufficienti le prove di Rossini e Ghinassi, quest'ultimo espulso nel finale), ha complicato i piani degli striscioni, tornati comunque in partita con il solito Tripoli poco prima della mezz'ora.

Al rientro dagli spogliatoi, i biancoblù hanno provato a rendersi pericolosi dalle parti di Porro, senza però riuscire a concludere in maniera convinta nello specchio della porta lombarda. Buono l'ingresso del giovane 2001 Jonathan Lazzaretti, mentre hanno giocato dieci minuti di partita i due nuovi attaccanti Siani e Shekiladze, entrati nel finale al posto di Vita e Tripoli

Nel post partita, il tecnico savonese ha analizzato così la prima sconfitta in campionato