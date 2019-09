Calcio. Savona, il black out iniziale costa carissimo: striscioni alla prima sconfitta stagionale, la Caronnese si impone 2-1

CARONNESE - SAVONA 2-1 (16' Scaringella, 17' Scaringella, 27' Tripoli)

GAME OVER AL COMUNALE DI CARONNO. PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO PER IL SAVONA, CHE VIENE BATTUTO PER 2-1 DALLA CARONNESE. Tutte le reti nel primo tempo, con il doppio vantaggio di Scaringella al 16' e al 17', gol della bandiera biancoblù firmato Pietro Tripoli

94' ultima chance per gli striscioni, punizione dalla trequarti calciata direttamente sul fondo da Disabato

93' fallo in attacco di Shekiladze, ancora due giri di lancette prima del fischio finale

90' cinque minuti di recupero, giallo per Lo Nigro

88' prova insufficiente da parte di Lo Nigro, lento e compassato il centrocampista ex Acireale

85' ROSSO DIRETTO A GHINASSI, Savona in dieci uomini in questi ultimi cinque minuti di partita

82' ammonito capitan Rossini

81' colpo di testa in tuffo del giocatore georgiano, Porro si distende e controlla senza particolari problemi

80' debutto con la maglia del Savona per Siani e Shekiladze, fuori Tripoli e Vita

79' pallone forte e teso di Lazzaretti per la testa di Ghinassi, che colpisce male spedendo alto sopra la traversa

78' Perpetaj rileva l'autore della doppietta che sta decidendo al momento la gara, Michele Scaringella

76' Disabato sguscia in mezzo alle maglie gialle dei lombardi, Porro costretto alla deviazione in angolo sul traversone del numero diciotto savonese

74' Lo Nigro pesca Disabato sul secondo palo, conclusione alle stelle del centrocampista ex Pro Patria, posizione troppo defilata per impensierire Porro

72' doppio cambio tra le file biancoblù, entrano Lazzaretti e Disabato al posto di Pertica e Buratto

70' tanti, troppi falli da parte del Savona all'interno della propria metà campo. Continuano i movimenti su entrambe le panchine

69' si riaffaccia in avanti la squadra biancoblù, corner calciato da Lo Nigro direttamente tra le braccia di Porro

66' continua a non convincere la linea difensiva biancoblù, ma la Caronnese non riesce più ad incidere come nei primi venti minuti di partita

62' Siciliano inserisce Marchio al posto di D'Ambrosio

60' Rossini si fa soffiare il pallone all'altezza della propria trequarti, Sorrentino si invola verso la porta di Guadagnin, ma è provvidenziale il ripiegamento difensivo di Ghinassi, che sbarra la strada all'attaccante lombardo pronto a calciare in porta

59' Buratto cerca Tripoli sul secondo palo, pallone troppo lungo che termina direttamente in fallo laterale

55' partita più spezzettata in questo avvio di ripresa, la Caronnese inserisce Vernocchi al posto di Putzolu

50' corner a favore della Caronnese, traversone di Corno allontanato con i pugni da Guadagnin

46' squadre di nuovo in campo, nessuna sostituzione per i due tecnici Gatti e Siciliano

SECONDO TEMPO

45'+2' squadre al riposo sul parziale di 2-1 a favore della Caronnese. Bene i lombardi in avvio di gara, reazione del Savona a metà frazione che ha portato al gol del solito Tripoli.

45' Buratto ci prova da posizione quasi impossibile, pallone non distante dai pali della porta di casa. Due minuti di recupero

42' Vita scalda i guantoni di Porro, botta violenta del numero nove biancoblù deviata in corner dall'estremo difensore lombardo

38' cartellino giallo per D'Ambrosio, secondo ammonito del match

34' erroraccio di Lo Nigro in disimpegno, Corno recupera palla e calcia in diagonale sfiorando il palo alla sinistra di Guadagnin

30' lasciano a desiderare le linee difensive delle due squadre, partita aperta ma con parecchi svarioni da entrambe le parti

27' LA RIAPRE IL SAVONA CON TRIPOLI. Obodo libera sulla destra Pertica, che salta in velocità Battistello prima di servire il numero dieci biancoblù al centro dell'area piccola. 2-1 al "Comunale"

23' ci prova Vita dalla lunga distanza, pallone respinto dalla barriera rossoblù

22' cerca di scuotersi il Vecchio Delfino, Tripoli guadagna un calcio piazzato dai trenta metri

19' è praticamente rimasto negli spogliatoi il Savona, davvero irriconoscibile la formazione di Siciliano in questi primi venti minuti di partita

17' RADDOPPIO IMMEDIATO DEI LOMBARDI: altro svarione difensivo del Savona, ne approfitta Corno che serve ancora Scaringella, bravo a superare per la seconda volta il portiere biancoblù

16' CARONNESE IN VANTAGGIO: grande discesa di Sorrentino sulla sinistra, pallone al centro dell'area piccola e deviazione vincente di Scaringella, lasciato completamente solo a due passi dalla porta.

13' resta a terra Corno, colpito duro da Lo Nigro. Intervento in campo dei sanitari

9' ammonito Putzolu, primo giallo della gara

7' lombardi in costante proiezione offensiva, faticano a uscire dalla propria metà campo Tripoli e compagni

3' ancora miracoloso l'estremo difensore biancoblù, grande intervento in tuffo a deviare in corner il colpo di testa di Putzolu. Brutto avvio da parte dell'undici savonese

2' subito pericolosa la Caronnese, bravo Guadagnin a respingere la conclusione ravvicinata di Scaringella.

1' è iniziata la sfida! Giornata tipicamente estiva a Caronno, circa 350 spettatori sugli spalti

PRIMO TEMPO

Buona domenica dallo stadio comunale di Caronno Pertusella (Varese), dove tra pochi minuti prenderà il via la sfida valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie D tra Caronnese e Savona. Un match che può già essere definito di alta classifica, sia per il livello delle rose a disposizione dei due tecnici Gatti e Siciliano, sia per i risultati ottenuti da lombardi e striscioni nei primi centottanta minuti della stagione (un pareggio e una vittoria a testa).

Capitolo formazioni: Siciliano conferma per dieci undicesimi la formazione scesa in campo domenica scorsa contro il Verbania, con il solo Lo Nigro al posto dell'acciaccato Disabato. In panchina i nuovi Castellana, Siani e Shekiladze.

CARONNESE (4-3-1-2): Porro, Silvestre, Cosentino, Tarantino, Curci; Putzolu, Tanasa, Battistello; Corno; Scaringella, Sorrentino. A disposizione : Matera, Galletti, Meruzzi, Vernocchi, Taccogna, Perpetaj, Mariutti, Porcino. Allenatore : Gatti