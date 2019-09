Promozione, debutto horror della Veloce: Via dell'Acciaio passa 1-2

VELOCE - VIA DELL'ACCIAIO 1-2 FINE

RETI: 45' Maida, 47' Falsini, 49' Orero

52' Finisce qui! Via dell'Acciaio batte Veloce 1-2

50' Ancora Veloce! Lo Vecchio chiude la saracinesca su Leone!

48' Occasione Veloce! Maida scodella in mezzo, Rapetti tutto scomposto manda alle stelle

45' Lo Vecchio compie un miracolo sul destro di Fanelli, una parata importantissima

43' Chiarabini viene sostituito da Zizzi

41' Veloce che sta spingendo tantissimo malgrado il caldo, ospiti ben posizionati in campo con la linea difensiva che non dà respiro agli attaccanti granata

40' Falsini lascia il campo a Pozzati

35' Rapetti e Leone prendono il posto di Barranca e Zuloaga

33' Cosa sbaglia Colombino! Il numero 11 solissimo si fa ipnotizzare al limite dell'area piccola da Lo Vecchio e manca un gol già fatto! Incredibile!

32' Pellegrini rileva Incorvaia, stremato dal caldo ma con una buona prestazione all'attivo

29' La girandola di cambi effettuata da entrambe le compagini ha spezzato leggermente il ritmo

23' Ciminelli lascia spazio a Federici

21' Fanelli rileva Giguet. Veloce che opta per un assetto decisamente più offensivo

18' Costa rileva Termini

17' Traversa di Guerra! Sfortunata la Veloce che col suo capitano va vicina al pareggio

15' Foccis Cicogna entra al posto di Murialdo

12' Veloce che prova ad accelerare la manovra, Via dell'Acciaio che si rende prevalentemente pericolosa in contropiede

4' GOL ACCIAIO! In contropiede la formazione ospite trova il vantaggio con Orero, bravo a battere Binello con un destro precisissimo

2' PAREGGIA LA VIA DELL'ACCIAIO! Falsinimcome un falco si avventa su un cross dalla sinistra e batte Binello

1' Riparte il match senza alcun cambio

SECONDO TEMPO

46' Si conclude la prima frazione

45' GOL VELOCE! Punizione dal limite dell'area di Maida, pallone all'incrocio!

42' Veloce che sta premendo sull'acceleratore, Via dell'Acciaio che chiude bene gli spazi

35' Calcio di punizione da posizione interessante per gli ospiti. Alla battuta va Termini, pallone che sfiora l'incrocio

30' Ancora Zuloaga pericoloso con un tiro da fuori, palla alta

25' Ripartenza fulminea dei Granata con la manovra che porta al cross Maida, Tiola anticipa tutti ma non inquadra di un niente la porta

24' Corner per la Veloce: Zuloaga batte corto per Maida che mette in mezzo, Giguet sfiora di testa

17' Caldo infernale, le sqadre lo sentono eccome ma le manovre sono tutto sommato fluide

12' Falsini si avvita e colpisce di testa, sfera che si spegne a lato ma ottima la manovra ospite

7' Ci prova da fuori Zuloaga, pallone alto

1' Partiti!

VELOCE: Binello, Incorvaia, Barranca, Guerra, Cosentino, Tiola, Zuloaga, Giguet, Murialdo, Maida, Colombino. A disp. Barile, Pellegrini, Franceri, Foccis Cicogna, Rapetti, Castangia, Penna, Fanelli, Leone. All. Mario Gerundo

VIA DELL'ACCIAIO: Lo Vecchio, De Gaetano, Ciminelli, Iacopino, Orero, Guelfi, Chiarabini, Spadaro, Falsini, Termini, Trudu. A disp. Carbone, Montecucco, Giuggioloni, Pozzati, Federici, Napoli, Zizzi, Perez, Costa. All. Antonino Pecoraro

Buon pomeriggio dallo Stadio Levratto di Zinola, dove oggi si sfideranno Veloce e Via dell'Acciaio. I granata di mister Gerundo tornano in promozione dopo la grande cavalcata dello scorso anno e hanno tutte le intenzioni di giocare un'ottima partita di debutto. Gli ospiti genovesi lo sanno bene e proveranno a cercare i primi tre punti stagionali. Buon divertimento!