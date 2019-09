Calcio, Legino: il club preannuncia reclamo per errore tecnico dopo la sconfitta con la Sestrese

Potrebbe allungarsi alle prossime settimane il verdetto definitivo su Sestrese - Legino.

Al termine della partita braccia al cielo per i verdestellati, ma il club del presidente Carella ha preannunciato reclamo per errore tecnico del direttore di gara.

"L'episodio è molto semplice - racconta il massimo dirigente verderblu - in pieno recupero il Legino stava battendo un calcio d'angolo nel cuore dell'area di rigore della Sestrese. In quel momento Bisio ha colpito al volto uno dei nostri giocatori, un intervento rilevato dall'assistente arbitrale. L'azione è proseguita, con il direttore di gara che successivamente ha espulso Bisio, ma senza decretare il penalty segnalato dall'assistente, a causa di una presunta posizione di fuorigioco precedente. Sarebbe stato con tutta probabilità l'episodio del pareggio, ma questa possibilità ci è stata sottratta. Se chiederemo spiegazioni questa sera all'incontro con gli arbitri. E' chiaro, ma io per protesta non ci sarò. Si chiede sempre collaborazione tra tesserati e direttori di gara, ma il rispetto dev'essere reciproco".