Calcio. Rabbia San Filippo Neri per il gol annullato contro la Virtus Sanremo. Sportelli: "Situazione difficile dopo gli episodi dello scorso anno"

Il rapporto tra la San Filippo Neri e la classe arbitrale, dopo gli accadimenti della passata stagione, resta sempre in sospeso tra una cicatrice chiusa ma costantemente pronta a riaprirsi.

Ieri pomeriggio il club ingauno non ha infatti nascosto la propria delusione per l'annullamento del gol del 3-2 contro la Virtus Sanremo, nel match valido per la Coppa Liguria di Seconda Categoria.

"Sono particolarmente amareggiato - esordisce mister Sportelli - proprio per le problematiche già riscontrate nei mesi scorsi. E' brutto commentare la rete di Calcagno, su tiro al volo, annullata non si sa per quale motivo. Ci fosse qualche episodio mal valutato, si potrebbe anche comprendere l'errore, ma non mi era mai successo di assistere a un episodio del genere in tutta la mia carriera.

A maggior ragione i giocatori della Virtus non avevano palesato alcun tipo di protesta in quel tipo di occasione a testimoniare l'incredulità generale con la quale è stato accolto l'annullamento nel gol. Il video circola sui social media ed è del tutto eloquente.