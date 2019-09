Calcio, Sestrese-Legino: Schiazza ammonisce: "Non c'è rigore, il fallo è avvenuto a gioco fermo"

Anche Corrado Schiazza, tecnico della Sestrese, commenta l'episodio del finale di gara con il Legino, per il quale la società ospite starebbe meditando il ricorso per errore tecnico.

"Allora, partiamo dal presupposto che gli schiaffetti se li sono dati entrambi, il nostro e il loro giocatore insieme, solo che il loro giocatore è finito per terra. A quel punto non si è capito più niente, la verità la sanno solo il guardalinee, l'arbitro e i giocatori che si trovavano li in quel momento. Rigore non poteva esserci perchè il gioco era fermo in quanto era già stato segnalato il fuorigioco a nostro favore. Il nostro giocatore è stato molto ingenuo, ma questa era una partita che meritavamo di vincere e a tre minuti dalla fine stavamo ancora vincendo".

