Sono i portieri i protagonisti delle ultime news di calciomercato.

Scritto stamane del passaggio di Andrea Gallo al Borghetto, un altro ex portiere del Savona militerà nel prossimo campionato di Prima Categoria: Denis Sadiku.

Un innesto di qualità per la rosa rossoverde, apparso per la prima volta in distinta nel corso del week end, vista la lunga militanza nella Juniores biancoblu e nella Cairese.